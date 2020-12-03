درة عن حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة: بحب السينما

أبدت الفنانة التونسية درة سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت الفنانة درة، صورتها بالفستان الذي ارتدته خلال حفل الافتتاح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها "يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائمًا متميّز، هذا المهرجان العريق والذي عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالانتماء لها".

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس، عرضًا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح "WE"، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

وشهد حفل افتتاح المهرجان كواليس عديدة أبرزها كان بكاء الفنانات، أثناء تكريم السيناريست وحيد حامد، منهن يسرا، وإلهام شاهين، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وعلا رشدي، والمخرجة ساندرا نشأت.

كما غابت الفنانة رانيا يوسف هذا العام عن المهرجان لأول مرة، حيث أعلنت بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت "رانيا"، صورة لمشهد من فيلم "وش إجرام" لمحمد هنيدي، مكتوب فيه: "مالك يا طه قلقان ليه؟.. قلقان دانا هموت، الفساتين كلها ظهرت إلا رانيا يوسف"، لتعلق قائلة: "انتظروني أنا مش جاي".

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

كما شهد الافتتاح ظهور "لي لي"، ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى ذكي للمرة الأولى معهما خلال حفل الافتتاح.

فيما كان صلح أحمد السقا وتامر حسني، من أبرز الأحداث الملفتة للنظر خلال افتتاح المهرجان.