مستشار المالية: تقديم مميزات للشركات التي ستستخدم الفاتورة الإلكترونية

قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير منظمة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية، تخص التعاملات التجارية بين الشركات والدولة، ودعمت الدولة تطبيقها، من خلال توفير مميزات للشركات التي ستسجل فيها، منها دعم الصادرات مع حرمان الشركات غير المسجلة لكي تسجل في المستقبل.

وأضاف "تيمور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن المدفوعات الإلكترونية متاحة منذ سنة لكل الأشخاص التي عليها استحقاقات للضرائب من خلال الحسابات البنكية أو الدفع من خلال حوالة للبنوك التي لا يمتلك فيها حساب.

فيما قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إن الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال حدث تاريخي في تاريخ مصر ويعد أحد أشكال التحول الرقمي الذي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة حركة الفواتير بين الشركات وتسجيل المعاملات بين الشركات ويتم إضافتها بشكل تلقائي إلى مصلحة الضرائب.

وأوضح أن الشركات يجب عليها تنفيذ عدة شروط للتمتع بامتيازات الفاتورة الإلكترونية، وهي التسجيل في هيئة الضرائب واشتراكها في النظام الإلكتروني "بي آر بي"، ووجود سياسة توقيع إلكتروني، وكذلك تكويد السلع لمعرفة السلع المتداولة في مصر.

وأشار مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إلى أنه مع الوقت سيتم إدراج جميع الاقتصاد غير الرسمي ضمن اقتصاد الدولة الرسمي، لأنه لن يتم الاعتداد بالفاتورة غير المسجلة إلكترونيا، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وسيتم في مرحلة مقبلة استخدام الفاتورة الإلكترونية بين الشركة والمستهلك، من أجل إحكام المنظومة الضريبية.

وألمح إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، يتم على 3 مراحل أولها إطلاق اليوم المرحلة الأولى، التي تضم 134 شركة ثم في منتصف فبراير 2021 ستكون المرحلة الثانية، وتضم 350 شركة، وفي منتصف مايو المقبل ستكون المرحلة الثالثة.