حصاد 2020.. أطباء مصر على موعد مع كورونا ومكافأة الرئيس برفع البدل

قدم أعضاء الفريق الطبي، المعروفون برجال الجيش الأبيض، من أطباء وتمريض وصيادلة والمعاونون لهم، الكثير من التضحيات خلال عام 2020، لاسيما وأنهم كانوا في خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، في مواجهة جائحة كورونا، وهو ما نال تقدير القيادة السياسية، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر المتكرر لهم، وإعلانه عن قرار لزيادة بدل المهن الطبية لأعضاء الفريق الطبي كافة، وطبق منذ شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء صندوق للمخاطر.

كما قدم أعضاء الفريق الطبي العديد من الشهداء خلال تلك المواجهة؛ إذ نعت نقابة الأطباء 233 شهيدا حتى الآن، مؤكدة أنهم مازالوا يقدمون المزيد من التضحيات في مواجهة الجائحة، وأعلنت النقابة العامة للصيادلة أن عدد وفيات أعضائها بفيروس كورونا وفقا للأسماء المعلنة، والتي أعد حصرا لها.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنها تسعي لتوفير معاش استثنائي لهم من الدولة، ومعاملة شهداء الفريق الطبي مثل شهداء الجيش والشرطة، عن طريق والتواصل مع الجهات المسؤولة كافة في الدولة، خاصة بعد تعيين الدكتورة نجوي الشافعي بمجلس الشيوخ، والتي يقع عليها عبء كبير؛ لأنها بجانب عملها بالنقابة "تمثلنا كأطباء أيضا في هذا المجلس، وسوف تعمل علي القضايا التي تخص الأطباء والقطاع الصحي".

من جهته، قال أسامة عبدالحي، الأمين العام لـنقابة الأطباء، إن للمجتمع المدني دور هام جدا في ملف دعم الأطباء، مضيفا: "بالتأكيد نحن لا نرغب أن تحدث إصابات ووفيات كما حدث في الموجه الأولي لفيروس كورونا، وهذا مرتبط بمدى توافر مستلزمات الحماية للأطباء، ومدي توافرها بشكل عام في المجتمع".

وتابع الأمين العام: "لذلك سوف تطلق النقابة في الفترة القادمة مبادرة للمجتمع المدني ورجال الأعمال، هدفها أولا دعم الأطباء خلال الموجة الثانية لكورونا، أما الهدف الثاني من مبادرة دعم المجتمع المادي هو دعم أسر الشهداء، فالنقابة تستهدف أن يكون هناك جزء من هذا التبرعات موجه لدعم الأسر عن طريق عمل ودائع بأسماء أبناء الشهداء".

وأكد "عبدالحي" أنهم سيخاطبون جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأطباء وغيرهم للتبرع؛ لدعم الفرق الطبية، وقد خصصت اللجنة الاجتماعية حسابا بنكيا خاصا لتلقي هذه التبرعات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن دور النقابة لدعم الأطباء أبطال المعركة مع فيروس كورونا مستمر، داعيا إلى إنشاء صندوقا لجمع التبرعات من جميع الفئات وليس الأطباء فقط، لدعم أسر الشهداء من أطباء كورونا.

وكشف "القاضي" في تصريحات لـ"الوطن"، عن عدد من الإجراءات لدعم الأطباء، منها توفير المعلومات وكيفية حماية أنفسهم من خلال برامج ودورات التوعية، مشيرا إلى محاولة توفير المستلزمات والواقيات، وتوزيعها على جميع النقابات الفرعية.

وأوضح أسامة عبدالحي، أنه تم التنسيق مع الدولة، وزيادة بدل المهن، وإنشاء صندوق المخاطر، مضيفا: "كنا نأمل في استكمال المفاوضات للزيادة المرجوة التي تتناسب مع تضحيات الأطباء"، بالإضافة إلى دعم المصابين والشهداء ماديا من خلال النقابة والاتحاد.

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أنه طالب اتحاد المهن بإعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجي، وتمت الموافقة عليه، كما وافقت الجمعية الاجتماعية على إنشاء صندوق دعم أسر الشهداء، والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإعفائهم من خدمات ورسوم، مثل مصاريف المدارس.