أستاذ باطنة: أمريكا تشهد زيادة مخيفة في إصابات ووفيات فيروس كورونا

قال عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة وعضو الكونجرس الأمريكي للأطباء والجراحين الأمريكيين، إن أمريكا تشهد زيادة مخيفة في إصابات ووفيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع الولايات كانت على استعداد للبدء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بمساعدة شركات النقل، والجيش الأمريكي، والولايات حصلت على اللقاح على أساس عدد السكان.

وأضاف "خضر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن ولاية نيويورك أيضا بدأت على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخير حصولها على اللقاح بسبب الخلاف مع حاكمها، مشددًا على أن أي عامل في المستشفى سيحصل على اللقاح، سواء كان عضوا في الفرق الطبية أم لا.

وتابع عضو الكونجرس الأمريكي للأطباء والجراحين الأمريكيين، أن الفئات الأخرى التي ستحصل على اللقاح بعد الأطقم الطبية هي: كبار السن في دور المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الجرعات الموجودة حاليا لا تكفي للفرق الطبية، ولكن سيتم توزيعه تباعا عند وصوله.

وأكد أنه للقضاء على الوباء يجب تطعيم 70% من السكان، موضحا أن المناعة تصل إلى 95% بعد الجرعة الثانية، أما مفعول اللقاح فإنه يتم متابعته حتى الآن، والإحصائيات هي التي ستكشف عن ذلك.

وأشار إلى أن الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة جدًا، ويتوقع أن تظل في الارتفاع خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بسبب التجمعات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يؤدي إلى الضغط على القطاع الطبي.

وأوضح "خضر" أن الولايات المتحدة تشهد أعداد إصابات ووفيات مخيفة، والشيء الوحيد الجيد هو عدم وجود مرضى كثيرين في العناية المركزة، لأن البروتوكول العلاجي يقلل عدد من يحتاجون إلى العناية الفائقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لن تستخدم لقاح شركة "فايزر" فقط، ولكن سوف تستخدم لقاح شركة موديرنا بعد حصوله على موافقة الـ"FDA" وهو أسهل في الاستخدام من لقاح فايزر.