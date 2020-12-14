مصر والعراق.. علاقات متجذرة وتعاون دائم

تعد العلاقات المصرية العراقية علاقات تاريخية ومترسخة، حيث وقفت العراق بجانب مصر فى حرب أكتوبر 1973 ووقفت مصر بجانب العراق فى حربها ضد إيران خلال الفترة 1980-1988، وكانت مصر من أوائل الدول المستضيفة لمؤتمر دول جوار العراق فى شرم الشيخ فى 2007، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الدولتين فى سبيل إعادة العراق إلى مكانتها ودورها فى معادلة الأمن العربي، وتجسد ذلك فى عدة لقاءات للتنسيق المشترك بين الدولتين وآخرها زيارة وزير الدفاع العراقي إلى مصر في نوفمبر 2020، وكذلك التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق فى قمة عمان فى 25 أغسطس 2020، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية فى بغداد فى الفترة من 28-31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعليه تأتي زيارة الوفد العراقي إلى مصر برئاسة وزير التخطيط العراقى خالد بتال وكل من وزراء الكهرباء، الزراعة والصناعة والمعادن والصحة والإعمار والإسكان والهجرة والتعليم العالي، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العليا المصرية العراقية، لذا سيتم الإشارة هنا إلى أوجه التعاون بين الدولتين وما يحققه ذلك التعاون من منافع بالنسبه لمصر والعراق، بحسب "المرصد المصري".

وتتعدد مجالات التعاون بين مصر والعراق والتي تتضح فيما يلي:

ملف الإعمار

سبق وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية الإعمار مقابل النفط حيث تقوم شركات مصرية بتنفيذ المشروعات التنموية في العراق مقابل النفط الذي تستورده مصر من العراق وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه فى إطار اللجنة العليا المصرية العراقية، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا بين الدولتين لتوريد الخام العراقي لمصر بما يقدر بـ 12 مليون برميل لمدة 6 أشهر، حيث تستورد مصر الزيت الخام من حقول البصرة بمتوسط 1.5 مليون برميل شهريا مقابل تصدير الغاز المسال للعراق.

بالإضافة إلى استفادة مصر من خط أنبوب النفط (الممتد من ميناء البصرة جنوب العراق إلى العقبة في الأردن إلى مصر) حيث يتيح لمصر تنويع واردتها من النفط ويقلل من اعتمادها على عقود النفط قصيرة الأجل التي تعرضها للتذبذب في أسعار النفط، حيث سيؤمن النفط الخام لمصر بشكل مستمر، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد النفط حيث ستحصل مصر على النفط العراقي بأقل من ثمنه بـ 16 دولارًا للبرميل.

الإسكان

سيتم نقل الخبرة المصرية لإعادة إعمار العراق، حيث يعاني العراق عجزا في مجال الإسكان يقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية ومن ثم يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في ظل النجاحات التى حققتها فى هذا المجال من حيث المشروعات القومية والتى تمثلت فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، وغيرها من المدن والمشروعات الكبرى ومن ثم ستشارك شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى التطلع إلى الاستثمار العراقي في قطاع العقارات في مصر.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق فى عام 2019 مايقرب من 486 مليون دولار حيث بلغت الصادرات المصرية إلى العراق 479 مليون دولار، وبلغت الواردات المصرية من العراق 7 ملايين دولار.

الاستثمار

العمل على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وتدريب عدد من الكوادر العراقية فى مصر من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

الصناعة

سيتم فتح السوق العراقية أمام المنتجات المصرية من خلال سعي العراق إلى تنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقية وتقديم كافة أشكال الدعم له، فهناك عدد من الصناعات التي تمثل فرصة للشركات المصرية بالسوق العراقى منها الجلود والسيراميك والأدوية والحديد والبتروكيماويات.

التعدين

سيتم نقل الخبرات المصرية في مجال التعدين إلى العراق من خلال تدريب عدد من العاملين العراقيين على أنشطة التعدين المختلفة، والتعاون بين هيئة المسح الجيولوجي بالعراق وهيئة الثروة المعدنية في مصر، ونقل الخبرات المصرية في تعديل وإقرار التشريعات والآليات الفاعلة في مجال الاستغلال الأمثل للمعادن والثروات التعدينية.

الكهرباء

سيتم نقل الخبرات المصرية في مجال الكهرباء من حيث تصنيع الكابلات وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء، وتصنيع العدادات الحديثة إلى العراق والمساهمة فى إعادة إعمار الشبكة العراقية. بالإضافة إلى إمكانية تصدير مصر الكهرباء إلى العراق، حيث حققت مصر فائضا في إنتاج الكهرباء بأكثر من 27 ألف جيجاوات نتيجة لمشروعات إنتاج الكهرباء التي أنجزتها خلال السنوات الست السابقة.

النقل

تتطلع كل من مصر والعراق إلى التعاون في مجال صناعة النقل الجوي من خلال التعاون في صيانة الطائرات بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وتقديم الخبرات المصرية لقطاع الطيران المدني العراقي.

الزراعة

سيتم نقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة إلى العراق وتدريب الكوادر العراقية بمصر بالإضافة إلى تطلع الدولتين إلى إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية عراقية للتنسيق بين الدولتين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمى الزراعي وتبادل الخبرات في مجال التلقيح الاصطناعي، والتعاون في مجال إنتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة واللقاحات البيطرية.

التعاون الأمني

التعاون بين مصر والعراق لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التنسيق المشترك وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، وتحقيق الاستقرار والتنمية فى العراق.

التعليم

تم توقيع برنامج تنفيذي بين الدولتين في مجال التعليم العالى فى الفترة من2020 -2022 ويتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات لتقديم المحاضرات وتبادل الخبرات بالإضافة إلى توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة، بالإضافة إلى تنظيم الفاعليات الثقافية والتعليمية المشتركة من خلال تنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، إضافة إلى نقل الخبرة المصرية إلى العراق فى مجال البحث العلمى، بالإضافة إلى التطلع إلى زيادة عدد الدارسين العراقيين فى مصر فهناك نحو 22 ألف طالب عراقي في مصر بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ويمكن القول إن التعاون المصري العراقي خطوة مهمة فى إطار تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربى فى ضوء التحديات التى تواجه المنطقة، وأن استمرار هذا التعاون يحقق المصالح المشتركة لشعوب هذه الدول، ويعزز الحفاظ على أمن المنطقة.