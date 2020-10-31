برلماني: "العليا المصرية- العراقية" سيكون لها دور عظيم في دعم العلاقات

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية انعقاد اللجنة العليا "المصريّة- العراقية" المُشترَكة، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومصطفى الكاظمى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة، سستكون لها آثارها الايجابية، على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبغداد فى مختلف المجالات.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، بعمق العلاقات المصرية العراقية المشتركة، معربا عن ثقته في أن اللجنة العليا "المصرية- العراقية" المشتركة، سيكون لها دورها فى دعم وتنظيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بصفة عامة، وفى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشئون الاجتماعية بصفة خاصة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه التحية والتقدير للجانب العراقى، اهتمامه الكبير بمشاركة مصر خاصة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق، في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، الأهمية الكبيرة للجنة العليا "المصرية- العراقية"، في تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق، وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها، معربا عن ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة، ستشهد المزيد من التعاون الحقيقى والجاد بين مصر والعراق، فى مختلف المجالات.

وقال أباظة، إن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الجانب العراقى بالتجربة المصرية، فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى، التى نجح الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيقها لمصر وشعبها، فى جميع انحاء البلاد، مؤكدا أن الشركات والمؤسسات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص المصرى، التى قامت بهذا العمل الكبير والضخم وغير المسبوق في تاريخ مصر، أصبح لديها خبرات كبيرة لتنفيذها داخل مختلف الدول العربية، ومنها دولة العراق الشقيق.