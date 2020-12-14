تنحي المدعي العام اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت

أعلن المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.

وأوضح القاضي عويدات، في تصريح، أن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

وطالب الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، بإجراء تحقيق محايد في كارثة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، تتولاه لجنة تحقيق دولية.

وأوضح الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام -في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الاثنين- أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لإجراء تحقيق محايد، يأتي خشية وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط "التسييس والتطييف والابتزاز الداخلي" وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي أو الطائفي.

وأكدوا أن التحقيقات القضائية، وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تُخرَق سريتها وتُنتهك حرمتها.