"البنك المركزي" يصدر سندات خزانة بـ18مليار جنيه اليوم

جمعت وزارة المالية اليوم الاثنين، نحو 18 مليار جنيه بعد إصدار سندات خزانة بآجال، تتراوح بين سنتين و5 و10 سنوات، في 3 طروحات متتالية صباح اليوم، بعد أن فوضت البنك المركزي في طرح السندات.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، أصدرت وزارة المالية سندات خزانة آجل سنتين بقيمة 6.4 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.13%، بينما جمعت نحو 10.9 مليارات جنيه مقابل إصدار سندات خزانة اجل 5 سنوات بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.36%، وأخيرا جمعت نحو مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة اجل 10 سنوات بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.66% .

3 طروحات آجال 2 و5 و10 سنوات

وكان المركزي، أعلن الخميس الماضي، طرح المالية لـ3 طروحات من سندات الخزانة، الأول أجل سنتين و 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية 16مليار جنيه.

التنويع بين مصادر الاقتراض

وتقترض الحكومة المصرية عبر إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك المحلية أكبر المشترين لها، وترتكز وزارة المالية، على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنَّه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خفضت في اجتماعها في منتصف نوفمبر الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

كان محمد معيط وزير المالية، قال الشهر الماضي، أنَّ الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير "الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" للصندوق لشهر أكتوبر 2020، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.