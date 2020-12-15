مياه شرب الغربية تكشف حقيقة كسر ماسورة في منطقة العجيزي

كشف مصدر مسؤول في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن حقيقة حدوث كسر في ماسورة مياه الشرب في منطقة العجيزي، بطنطا، مؤكدا أن الشركة تقوم بإجراء اختبار مواسير المياه في المنطقة، والتي تشهد أعمال تطوير.

وكان أهالي المنطقة، فوجئوا بتدفق المياه من ماسورة مياه الشرب بشكل مفاجئ، وعلى الفور تم التواصل مع الشركة، والعمل على غلق محابس المواسير حفاظا على المنطقة من حدوث تجمعات المياه في الشوارع.

وفي وقت سابق، كلف المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بتشكيل لجنة لحصر عدد القطع الموفرة لاستهلاك المياه المقرر تركيبها في دور العبادة، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتوقيع بروتوكول بين الوزارات من أجل تبني ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى للمواطن بأهمية ترشيد المياه.

وتضم اللجنة أعضاء من الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية ومن القطاع التجاري ومن قطاع التشغيل والصيانة ومندوب من المحافظة، وتم بدء عمل اللجنة بحصر جميع المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة وتم حصر نوع وعدد القطع الموفرة بكل دار عبادة، وطباعة بوسترات موحدة على مستوى الجمهورية عن ترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة.

وأكد أنه تم تركيب عدد من القطع الموفرة لبعض المساجد الأهلية فى أماكن مختلفة في المحافظة وجاري العمل للانتهاء من تركيب القطع الموفرة.

وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهات للواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز و مدينة المحله الكبرى بضرورة إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمنطقه مساكن الجمهورية التابعه لحي ثان المحلة الكبرى.