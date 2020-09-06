الثلاثاء.. الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف "مياه شرب الغربية"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، السبت عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لأداء الأختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة كاتب وأخصائي خدمة عملاء وأخصائي أمن بفروع جميع المراكز الثمانية.

وأوضح المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة بالغربية، أن الاختبار للأسماء التي تم اختيارها من بين المتقدمين لتلك الوظائف ستجرى بمقر محطة الملاحية بمدخل مرور سالم بمدينة طنطا.

وتنشر "الوطن " الأسماء الكاملة للمتقدمين الذي تم اختيارهم للمقابلة الشخصية عبر الجدول التالى.