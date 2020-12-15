"الديهي": القبض على محمود عزت أهم ضربة أمنية خلال 7 سنوات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم القبض على محمود عزت، ثعلب الإخوان ومستودع أسرارها، وهو أهم حدث أمني وأهم ضربة أمنية أنجزتها الداخلية المصرية خلال 7 سنوات، والتي كانت بمثابة جلطة في شريان الجماعة، ونزيف في قلب الجماعة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، بالأمس الاثنين، أن التحقيقات مع محمود عزت، كشفت عن استثمار الجماعة لأموالها بأسماء رجال أعمال في شركات أقطان وموانئ ومستحضرات تجميل، معقبًا: "ما خفي كان أعظم".

وتابع، أن جميع المصريين يعلمون حاليًا من يعملون بأموال الإخوان وهم مجرد حراس لها من بينهم صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، والذي اتضح أنه كادر إخواني يدير أموالهم، وفقًا لما أكدته التحقيقات، وسيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة سابقًا، وحاتم عبداللطيف، كان وزيرًا للنقل، ويدير أموال الإخوان في مجال النقل، مع سمير عفيفي صاحب شركات حليج الأقطان، ومحمد منصور أبو عوف، صاحب شركة ماي واي إيجيبت، وشركة عبد الكريم فوزي عبد الكريم، وشريكة اللاعب محمد أبو تريكة، منوهًا بأن المعلومات التي كشف عنها محمود عزت هي التي أكدت ذلك.

وأكد، أن تجفيف منابع تمويل أهل الشر بات أمرا حتميا، وتم مصادرة جميع الأموال، ومن حق المصريين أن تأول هذه الأموال إليهم.