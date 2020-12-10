أول صورة للإرهابي محمود عزت من داخل قفص المحاكمة: كمامة وبدلة بيضاء

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقًا، في قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، التي صدر بحقه حكم غيابي فيها بالسجن المؤبد عام 2015.

ووصل المتهم محمود عزت إلى مقر المحكمة، وبدأت الجلسة بعد إثبات حضوره، حيث ظهر يرتدى ملابس الحبس الاحتياطي وكمامة طبية.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار، تأجيل محاكمة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقًا، إلى جلسة 4 يناير المقبل.

ويعتبر "عزت" أخطر قادة الجماعة الإرهابية، وظلّ هاربا لمدة 7 سنوات بعد الإطاحة بحكم الإخوان من قبل الشعب، الذي ثار ضدهم في 30 يونيو عام 2013، وتمكنت قوة من قطاع الأمن الوطني من تحديد مكان اختبائه، وتم محاصرته والقبض عليه في عملية لم تدم طويلًا.

ويُعد الإرهابي "عزت" هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، حتى ضبطه.

ومن أبرز العمليات التي أشرف عليها الإرهابي، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس، واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور، وحادث تفجير سيارة مفخخه أمام معهد الأورام، الذي أسفر عن مصرع 20 مواطنا وإصابه 47 آخرين.

وكشفت التحريات اضطلاعه بالإشراف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات، وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة، بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، فضلًا عن توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.

ويواجه الإرهابي في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وإمداد عناصر الإخوان الإرهابية المتواجدين فى المقر بأسلحة ومفرقعات.