"موتوسيكل مش عربية".. حقيقة ظهور باتمان بسيارته في مصر

"موتوسيكل مش عربية".. هذه هي حقيقة الفيديو المتداول عن "سيارة باتمان"، كما أن الشخص الذى ظهر بها ليس باتمان بالطبع.

ورجوعا للفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، فإن السيارة الموجودة هى فى الأصل "موتوسيكل" من 3 إطارات من إنتاج شركة Polaris Industries الأمريكية وتم تصنيعه فى عام 2014 كموديل لعام 2015، وهذا الموتوسيكل موجود في مصر بأعداد محدودة وكل النسخ الموجودة فى مصر بناقل حركة مانيوال ويوجد نسخة وحيدة بناقل حركة أوتوماتيك ويبلغ سعره حاليا 850 ألف جنيه مصرى.

ويتم ترخيصها فى أمريكا فى 44 ولاية على أنها دارجة نارية أو دراجة آلية ويتم ترخيصها فى معظم البلدان على أنها دراجة نارية وبلدان أخرى ترخص على أنها سيارة، ولوجود شاشة ترفيه وأحزمة أمان ثلاثية النقاط والتصميم المستوحى من سيارة باتمان هذا ما جعل الناس يطلقون عليها سيارة باتمان ولكن فى الحقيقة هى ليست سيارة ولكن "موتوسيكل".

وكانت الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، استعرضت خبرًا عن انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لشخص يجسد شخصية "باتمان" الكارتونية، من خلال تصميم ملابسه ونفس سياراته، وسط تداول كبير لفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى باسم رؤوف، صاحب شخصية "باتمان" المتداولة في الفيديوهات المختلفة على "السوشيال ميديا"، كواليس ظهوره بشكل "باتمان" في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، قائلا إنه يعمل رجل أعمال في مجال السيارات، ويستورد سيارات وكل ما يتعلق بها، وهو يحب الأبطال الكارتونية مثل "باتمان" وغيره، ولذلك فكر في أن يصنع سيارة مثل "باتمان"، موضحا أن السيارة التي تم تداولها مرخصة وكل أوراقها قانونية، ولا يوجد بها أي مشاكل.

وأضاف "رؤوف"، خلال لقاء عبر "زوم" مع البرنامج أن فكرة "باتمان" جاءت بسبب حبه لشخصية "باتمان" الكارتونية، ولذلك جاءت له الفكرة أن يظهر بتلك الطريقة في الشوارع، ولكنه لم يكن يتوقع أن يتم تصويره أو يتم تداول الفيديو الخاص به بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع أن ردود الأفعال كانت كبيرة جدًا معه، والمواطنون كانوا يقفون معه ويصورونه، ويلتقطون معه صورا تذكارية، "ردود أفعال الناس معايا في الشارع حببتني أكتر في الشخصية، وحببتني أكتر في باتمان، أنا في يوم وليلة لقيت نفسي بقيت تريند، والناس كلها بتتكلم عني، وعن الموضوع، ومبقتش عارف امشي في الشارع من الناس، أو أقف في أي حتة، ودي حاجة بقبلها بصدر رحب طبعا، وحاجة أحبها ومعنديش أي مشكلة".

وواصل: "باتمان كان بينقذ منطقته، وأنا هنقذ منطقتي في الشيخ زايد من خلال الأعمال الخيرية اللي هحاول أقدمها خلال الفترة اللي جاية".