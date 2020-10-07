من لا وقت للموت لـ باتمان.. كورونا يتسبب في تأجيل الأفلام

يبدو أنّ صناعة السينما تمر بواحدة من أسوأ فتراتها على الإطلاق، وتأجيل طرح الأفلام، بات أسلم حل في زمن كورونا، وبدأت أكبر شركات الإنتاج في العالم، بتعديل معظم القرارات المسبقة، وتغيير أى خطط معلنة متعلقة بطرح الأفلام.

وذلك خوفا على سلامة طاقم الأعمال، أو من تجمعات جماهير السينما، وأيضا بسبب الخسائر المادية التى طالت الجميع فى ظل توغل "الفيروس"، وانتشاره بلا رحمة فى عدد كبير من دول العالم، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأفلام التي تم تأجيلها.

لا وقت للموت

سيكون الموعد الجديد لعرضه يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخطط له

قال صناع الفيلم في بيان: "نتفهم أن التأخير سيكون محبطًا لآمال جماهيرنا، لكننا أجلنا عرض لا وقت للموت إلى العام المقبل".

وفيلم لا وقت للموت من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

ودافع الممثل دانيال كريج، الذي يلعب دور جيمس بوند، عن قرار التأجيل، أثناء ظهوره في برنامج "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

قال كريج: "نريد فقط أن يذهب الناس لمشاهدة هذا الفيلم بالطريقة الصحيحة وبطريقة آمنة".

وأضاف: "دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة في الوقت الحالي، نريد إطلاق الفيلم في نفس الوقت في جميع البلاد، وهذا ليس الوقت المناسب"، واستكمل كريج: "لذلك، اختارنا الموعد الجديد في 2 أبريل سيكون يومنا".

يقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتين و43 دقيقة.

"لا وقت للموت"، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، 20 عاما، الأغنية الخاصة للفيلم والتي تحمل نفس الاسم.

باتمان

أجلت شركة Warner Bros، فيلم باتمان الذي كان من المقرر عرضه في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

الفيلم من إخراج مات ريفز، ومن بطولة روبرت باتينسون، أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو.

Dune

أجلت شركة Warner Bros وLegendary Pictures إصدار فيلم "Dune"، للمخرج دينيس فيلنوف، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

وبحسب موقع Variety رفض متحدث باسم شركة Warner Bros التعليق على قرار تأجيل Dune.

الفيلم مقتبس من رواية لـ فرانك هيربرت، وبطولة زندايا، ريبيكا فيرجسون وتيموثي شالاميت، أوسكار إسحاق، جايسون موموا وجوش برولين.

F9

أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021.

فيلم F9، إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.

Matrix 4

كان من المقرر طرح فيلم الخيال العلمي في الأول من أبريل 2021، ليكون موعد عرضه الجديد في 22 ديسمبر 2021.

ماتريكس من إخراج لانا واتشوسكي، والتي شاركت في كتابته مع ألكسندر هيمون، ديفيد ميتشل، ومن بطولة كيانو ريفز، كاري آن موس، جوناثان غروف.