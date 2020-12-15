متى يقدم المكلف إقراره الضريبي.. وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل؟

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ المكلف بأداء الضريبة يقدم إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

وتابعت المصلحة أنّه إذا كان العقار مستجدا أو أضيف وحدات على إليه (بناء أدوار أخرى تعتليه)، وكان العقار سبق حصره أو أحدث فيه تعديلات بالعقار أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، ففي هذه الحالة يجب تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر، التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.

موقف العقارات المعفاة من الضريبة من تقديم الإقرار الضريبي

وأشارت المصلحة إلى أنّه يتم تقديم الإقرار الضريبي عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.

الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية

وذكرت المصلحة الحالات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها، موضحة أنّه لا يتم تقديمها عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتي حددها قانون الضرائب في المادة 11 منه، وهي:

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

ـ العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ـ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ـ العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

ـ الأحواش ومباني الجبانات.

ـ لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة).

أماكن تقديم الإقرارات الضريبية

وتيسيراً على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي محافظة، وأوضحت مصلحة الضرائب أنّ الأصل أن تقدم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار.