"تكنولوجيا الأغذية": الجسم يحتاج يوميًا 1000 مليجرام كالسيوم

قال الدكتور سيد فرحات، وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، إن الكالسيوم يدخل في تكوين العظام والأسنان، ويلعب دورا في تجلط الدم وإفراز الإنزيمات، كما أنه ينقل الإشارات العصبية إلى العضلات من أجل جعلها تتحرك، ويساعد في عمل القلب.

وأضاف "فرحات" خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن نسبة الكالسيوم المطالب بها الجسم يوميا 1000 مليجرام، بحد أعلى يصل إلى 2500 ملليجرام، وعندما يزيد هذا الحد فإن الجسم يتعرض إلى مشكلة زيادة الكالسيوم، وسيتطيع الجسم تعويضه بمدعمات الكالسيوم والأغذية الغنية به".

وتابع وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية: "زيادة الكالسيوم في الجسم تصيب ما يتراوح ما بين حالتين إلى 8 من كل 100 ألف حالة، نتيجة الأمراض المزمنة مثل سرطان العظام، الذي يحرر الكالسيوم من العظام إلى الدم.

وأشار "فرحات" إلي أن نسبة الكالسيوم ممكن أن تزيد في الجسم نتيجة مشكلة في الغدة الجار درقية؛ إذ أنها تفرز هرمونا معينا، وعندما تتعرض لمشكلة فإن عملية الإفراز تزيد، وهو ما يحرر الكالسيوم من العظام إلى الدم.

ولفت وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، إلى أن زيادة نسبة الكالسيوم في الدم ينتج عنها مشكلات في الجهاز الهضمي، وغثيان وفقدان شهية وعطش وتبول بغزارة، ومشكلات في الحركة والمعدة، ما يستوجب عمل الأشعة اللازمة.

وشدد وكيل المعهد على أهمية التحكم في عملية التغذية، وتقليل الأغذية الغنية بالكالسيوم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والسردين المعلب والسلمون الوردي والخضر الورقية، مثل الكرنب والسبانخ والقرنبيط، وتجنب الأغذية المدعمة بالكالسيوم مثل عصير البرتقال والبقوليات والتين، محذرا من الحصول على الكالسيوم بدرجة كبيرة دون استشارة طبيب مثل أدوية الحموضة.