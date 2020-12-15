الصين تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي
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أ ش أ
12:13 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الرئيس الصينى
أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر زورق مفخخ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم؛ تعليقا على الحادث الإرهابي الذي وقع أمس وأسفر عن أضرار مادية بالناقلة - إن الصين تدين هذا الهجوم، وتعارض أي هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.
وأضاف بين أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة.