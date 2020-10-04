ميناء دمياط يستقبل سفينتين عملاقتين قادمتين من جدة وجنوة

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينة الحاويات العملاقة "ميلانو بريدج" (MILANO BRIDGE)، التي ترفع علم بنما، والتابعة لخط (ONE) الملاحي، قادمة من ميناء جدة السعودي، في طريقها إلى ميناء برشلونة بإسبانيا.

ويبلغ طول السفينة 366 متراً، وعرضها 51.20 متراً، بغاطس 14.20 متراً، في حين تبلغ حمولتها الكلية حوالي 150 ألف و706 أطنان، بإجمالي 14 ألف حاوية مكافئة.

وأكدت مصادر ملاحية لـ"الوطن" أن السفينة "ميلانو بريدج" قامت بتفريغ وشحن 3 آلاف و194 حاوية مكافئة، ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى ميناء برشلونة، في إسبانيا، خلال الساعات القادمة، بعد توقفها بميناء دمياط.

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات "نيويورك إكسبريس" (NEW YORK EXPRESS)، التي ترفع علم ألمانيا، والتابعة لخط (Hapag-Lloyd) الألماني، قادمة من ميناء جنوة الإيطالي، ويبلغ طول السفينة 366 متراً، وعرضها 48 متراً، وبغاطس 13.75 متراً، و تبلغ حمولتها الكلية حوالي 143 ألف و262 طناً، بإجمالي 14 ألف حاوية مكافئة، حيث قامت السفينة بتفريغ وشحن 969 حاوية مكافئة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، أن الميناء يسير وفقاً لمخطط زمني مدروس، لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير والتحديث، خاصةً بعد الجهود التي بذلتها الهيئة لتعميق الممر الملاحي، ليصل إلى غاطس 16 متراً، وحوض الدوران إلى 15.50 متراً، لتتوافق مع غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية، وتوفير الدعم الفني لإدارة المحطة آلياً، بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز مكانة الميناء كواحد من أهم الموانئ المحورية في حوض البحر المتوسط، بتضافر جهود جميع الجهات العاملة بالميناء.