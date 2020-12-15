بعد تعاونه مع نيكولاس كيدج.. محمد كريم يبدأ تصوير فيلم جديد بهوليوود

أعلن الفنان محمد كريم، بدء تصوير عمل فني عالمي جديد في هوليود، بعد فيلمه الأخير مع الفنان نيكولاس كيدج.

ونشر "كريم" صورة لشخصيته التي يؤديها في فيلمه الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهر فيها بشكل مختلف.

وشارك محمد كريم في أول تجربة هوليودية بطولة الفنان نيكولاس كيدج وهو "A Score to Settle"، والذي يدور حول قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، وهو دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت.

وكان الفنان محمد كريم تعرض لحادث مروري بسيارته على طريق جبلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل شهرين.

ونشر محمد كريم عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" صورًا لسيارته وهي مهشمة من الخارج والوسائد الهوائية قد انطلقت بالداخل.

وكتب "كريم" على الصور: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثه بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين.. أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعينيا".

وتعود أصول الفنان محمد كريم إلى منشية خضر "قرية الشيخ جبيل" التابعة لمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وينتمي إلى عائلة خضر العريقة والتي لها تاريخ أدبي وعلمي وسياسي شهد مشاركة كبار العائلة بمجلس الأمة وأدوار بطولية في مقاومة الاحتلال.