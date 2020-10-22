بـ"البُرنس ونجوم هوليوود".. محمد كريم المثير للجدل "ملك الترند"

تصدر الفنان محمد كريم، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك إثر تعرضه لحادث سير بسيارته بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجاته من الموت.

ونشر الفنان محمد كريم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الصور التي تظهر حجم الخسائر بسيارته جراء الحادث.

وكتب محمد كريم، تعليقًا على صور تهشم سيارته، خلال تواجده بأحد المستشفيات، قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين، أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم".

سبق وتصدر الفنان محمد كريم، "التريند" عبر محركات البحث، إثر نشره لبعض الصور والفيديوهات الخاصة به، والتي تتسبب في إثارة الجدل بين المتابعين عبر السوشيال ميديا.

من داخل طائرة خاصة، ظهر الفنان محمد كريم، أكثر من مرة وهو يتنقل من خلالها، الأمر الذي جعل عددًا من رواد السوشيال ميديا يتهمونه بـ"الغرور" والتباهي، وفي لقاء تليفزيوني، قال "كريم"، إنه فوجئ بالجدل وأسوة بنجوم العالم، لديه فريق يعمل معه ومسؤول دعاية للتصوير والتسويق عبر السوشيال ميديا.

مع عدد من مشاهير هوليوود، ظهر محمد كريم، في صور بصحبتهم، ويقوم بتهنئتهم بأعياد ميلادهم، مصحوبة بتعليقات منه توضح أن علاقته بنجوم هوليوود بها "حميمية"، أبرزهم جينفر لوبيز، جايسون موموا، ويل سميث.

وتسبب ظهور محمد كريم، وهو يسير في ردهة أحد الفنادق بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يرتدي "بُرنس الحمام"، الأمر الذي أثار حملة من السخرية وتداول "كوميكس" عبر السوشيال ميديا، شارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم شيرين رضا، تامر حبيب.

وأبدى الفنان محمد كريم، تعجبه من الظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مازحًا: "أنا مش عارف 2020 عاوزة إيه وأخرتها إيه؟"، فكشف عن كيف تسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في توقف تحضيرات تصوير فيلمه الجديد وتوقف العمل في هوليوود، بعد عودته من العروض الخاصة لفيلم A Score to Settle.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن شركات التأمين وضعت قيودا على سير العمل، ولأن استئناف التصوير في وقت قريب كان واردا، أمضى فترة الحجر الصحي هناك: "بعدها كل هوليوود اتقفلت لأن شركات التأمين لازم تأمن على كل الممثلين".