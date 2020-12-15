"صناع الخير": أعدنا إعمار 30 منزلا وسلمنا 30 مشروعا في سمطا بحري بقنا

قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة تستهدف أكثر من قرية، في محافظات "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج"، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلي أن آخر قرية كانت تعمل عليها في المبادرة "سمطا بحري"، في مركز دشنا بقنا، وكان لها طابعا مختلفا؛ إذ يمتهن أغلب أسرها مهنة الصيد.

وأضاف "زمزم" خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه "كان الأهم بالنسبة لنا تسليمهم مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تطوير المنازل المتهالكة واللي من غير أسقف، وأعدنا إعمار وبناء 30 منزلا وسلمنا 30 مشروعا لمراكب وأدوات الصيد، ودربناهم على طرق وأدوات الصيد الحديثة".

وتابع رئيس مؤسسة صناع الخير: "أنشأنا ثلاجة لحفظ الأسماك بالقرية لخدمة ما يقرب من 13 نجع وعزبة مجاورة لقرية (سمطا بحري)، كما قامت الدولة بجهد كبير في هذه القرية والقرى المجاورة لإنشاء مركز شباب وتطوير المدرسة، ونظمنا أكثر من 4 قوافل طبية كثيرة داخل القرى والنجوع المجاورة المختلفة، بدعم من الدولة والقطاع الخاص، بحضور وزير القوي العاملة لحصر عدد العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، وأصدرنا لهم بوليصة تأمين على الحياة علشان لو أي مشكلات حصلت لهم في وقت الصيد أو في أثناء العمل الخاص به".

وأشار مصطفى زمزم، إلي أن المؤسسة وصلت أكثر من 30 وصلة مياه، بالإضافة إلى توصيل وصلات صرف صحي وفرش بعض المنازل، مؤكدا أن "العمل جاري مع أهالي القرية على كثير من المشروعات التنموية، لتغطية كل العزب المجاورة والنجوع، وعمل تنمية حقيقية داخل مركز دشنا، أو مراكز محافظة قنا بشكل كامل".