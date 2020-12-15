جنايات قنا تلزم ضابطين متهمين بقتل عامل بتعويض 500 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة الثاني لاتهامهما بقتل عامل بقرية "قفط" وإلزام المتهمين بتعويض 500 ألف جنيه.

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة و أمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك و محمد حسني قد استمعت لشهادة أمين شرطة و خفير فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه كما قامت هيئة المحكمة بالانتقال لديوان مركز شرطة قفط لمعاينته لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

وتعود أحداث القضية ليومى ١٤ و ١٥ يوليه ٢٠١٧ إثر قيام النيابة العامة باتهام كلا من محمود م ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط و حسن ا ٢٨ سنة معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته.

و بعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين قضت المحكمة بمعاقبة المقدم محمود.مرعى بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ وبراءة النقيب حسن أبو زيد معاون مباحث المركز.

وفى الشق المدني قضت المحكمة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته بأداء مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه المدعين بالحق المدني على سبيل التعويض النهائي.