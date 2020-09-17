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صور.. زحام بين المرشحين المحتملين أمام محكمة قنا

كتب:

رجب آدم
11:40 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
صور.. زحام بين المرشحين المحتملين أمام محكمة قنا

شهدت محكمة قنا الابتدائية، اليوم، مقر تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب "فردي"، تكدسا وزحاما بين المرشحين وأنصارهم، للحصول على الأرقام الأولى والرموز المميزة، ما تسبب في وقوع مشادات كلامية بينهم.

وتوافد المرشحون على مقر تلقي الطلبات وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بالإجراءات التنظيمية المقررة لتقديم طلبات الترشح، كما تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم في سرادق مقام بالقرب من مدخل محكمة قنا الابتدائية.

فيما فرضت أجهزة الأمن، كردونا أمنيا حول مقر المحكمة لتيسير دخول و خروج الراغبين في الترشح إلى مقر تلقي الطلبات.

وتضم محافظة قنا 4 دوائر انتخابية، مركز قنا ومدينة قنا، دائرة أولى، قوص وقفط ونقادة، الثانية، نجع حمادي ودشنا والوقف، الثالثة، أبوتشت وفرشوط دائرة رابعة، مخصص لها 10 مقاعد فردية.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان سابق، أن محافظات المرحلة الأولى ستكون الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

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