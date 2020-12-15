وزير الأوقاف يطالب بالإبلاغ عن أي مدرس يتحدث عن حسن البنا

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من يرى أو يشاهد مدرسا يتحدث في الفصل عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، بتقديم شكوى رسمية من باب الإيجابية المجتمعية.

واقترح جمعة، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق استراتيجية بناء الوعي في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتنظيم دورة مشتركة مع المجلس الأعلى للإعلام، في التأهيل المشترك لمن يقدم البرامج الدينية.

وقال الوزير: "أحد أهم مشاكل الانتخابات خلال 30 سنة من عام 1980 وحتى 2010 استخدام الإخوان والسلفيين للمساجد في الدعايا الانتخابية، ولكن الآن لم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك، وفي فترة الغلق بسبب كورونا، فكل من فتح زاوية أثناء الغلق تقرر إنهاء خدمته فورا".

وتابع وزير الأوقاف: "نريد الإيجابية المجتمعية، من يرى مدرسا يتحدث مع تلميذه عن حسن البنا نكتب شكوى رسمية، وهكذا في المساجد، لو مارسنا الإيجابية المجتمعية لردعنا كل السلبيات، وألف معلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم وهكذا في الزوايا".

واشار إلى أنّ وزارة الأوقاف حوّلت الكتاتيب إلى ما يسمى بالمدارس الفكرية: "عملنا نظام جديد اسمه المدارس القرآنية التي لا تكتفي بالتحفيظ ولكن التربية أيضا".

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام، جرى توزيع كتيب الكليات الست، إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الحضور والصحفيين والإعلاميين، وتوزيع منشور "نتعايش باحترام والتغريدة والبوست بين القبول والرفض".

وتتضمن المبادرة 21 موضوعا، بينها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنّه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة، بحسب بيان المجلس.