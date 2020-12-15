"الدولي لجمعيات التعليم الهندسي" و"عمداء الهندسة العالمي" يختاران أماني أبو زيد قائدة افريقية في مجال الهندسة

في إنجاز جديد للمرأة المصرية والافريقية والعربية إختار الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي (IFEES) ومجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) ، الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الافريقي "قائدة أفريقية في مجال الهندسة" و ذلك اعترافا و تقديرا عظيما لانجازاتها في مجال الهندسة و تمثيلها المشرف للمرأة الأفريقية المهندسة في هذا القطاع.

‎و تم توجيه الدعوة للدكتورة أماني أبو زيد للمشاركة في كتابة فصل في سلسلة الكتب الناجحة: بعنوان: "الارتقاء إلى القمة: القيادات الهندسية النسائية الأفريقية يشاركن في رحلاتهن إلى النجاح المهني".والاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس عمداء الهندسة العالمي منظمتان عالميتان رائدتان تدافعان عن التميز والمشاركة الملهمة في مهن الهندسة.ويضم مجلس عمداء الهندسة العالمي ٢٢٠ عضوا من ٤٠ دولة .

يذكر أن الدكتور أماني أبو زيد المرشحة المصرية الوحيدة في إنتخابات مفوضي الإتحاد الافريقي المقرر أن تجري بداية شهر فبراير المقبل خلال أعمال قمة الإتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا . وتتنافس الدكتورة أماني أبو زيد علي منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة و المعلوماتية و السياحة ( النقل الجوي و البحري و السكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) ، وهو المنصب ذاته الذي تشغله حاليا حيث انتخبت من قبل رؤساء الدول الافريقية و الحكومات في عام ٢٠١٧ .

والدكتورة أماني أبو زيد خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة في مناصب قيادية في المنظمات الدولية و تترأس منظمات وبرامج افريقية و دولية .

ولديها معرفة عميقة و خبرة طويلة في إفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية ، و لها انجازات ملموسة و باع طويل مجال البنية التحتية ، الطاقة و الاندماج الإقليمي في إفريقيا.

و تعمل على رفع صورة إفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمي ، و حشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الافريقية واستراتيجيات التعافي ما بعد COVID19 تحت شعار "التعافي المستدام، الأخضر والذكي" وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات وتقود الدكتورة أماني أبو زيد تنفيذ السوق الموحد الافريقي للنقل الجوي و السوق الرقمي الموحد و السوق الافريقي للطاقةو أطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي ، و إطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذي يركز على المعايير الذكية والمستدامة و دور المرأة ودور القطاع الخاص ؛وتنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقي .

و دعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛ أسست الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN) • و أدارت الدكتورة أماني أبو زيد أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية (٨ مليار دولار) ، و نفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم "نور"

و‎عضو لجنة اللأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة • ‎ورئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الأفريقية ، جامعة مانشستر / وزارة التنمية الدولية البريطانية • ‎عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من اجل التنمية بالبنك الدولي‎وعضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة • عضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة ، المنتدى الاقتصادي العالمي • و‎الرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة "أفريقيا الذكية"

الدكتورة أماني أبوزيد تتقن الفرنسية والإنجليزية والعربية مع الإلمام بالإسبانية.

تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، و تحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور"، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

وحصلت الدكتور أماني أبو زيـــــــــد على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها و تفوقها وتميزها والتي شملت اختيارها مرتين في ٢٠١٢ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية و و جائزة الاكثر شهرة و سمعة طيبة في افريقيا في ٢٠٢٠ ، و قلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي ، و كرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، و اختارها الاتحاد الأوروپي كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروپي كما اختارتها جامعة مانشستر في ٢٠١٨ بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا .