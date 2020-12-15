عبير موسى: سنكثف محاولات تحرير تونس من تمدد تنظيم الإخوان

حذرت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في تونس، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية".

وطالبت عبير موسى بتجفيف منابع الإرهاب في تونس، محذرة من محاولات السكوت عن دعم التطرف في الدولة، مؤكدة: "سنكثف محاولات تحرير الدولة من تمدد تنظيم الإخوان".

وكانت النائبة عبير موسى، قالت في وقت سابق، إن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان الإرهابية شكل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان في تونس ممثلة في حركة "النهضة" حالة من الهلع، خشية أن يتقلص دورهم في البلاد.

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي وهو حزب النهضة، من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية، وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك، وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع، بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي، الذي استفاق وفهم جيدا العلاقة بينهم والتنظيمات الإرهابية في العالم.

وأوضحت رئيسة الحزب، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية، من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب، من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية، وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.

وأكدت عبير موسى، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي، نظرا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق دولتها في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب، وقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سودانية لقناة "العربية"، الثلاثاء، سحب جواز دبلوماسي من راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية.

وقالت المصادر، إن نظام عمر البشير السابق منح "الغنوشي" الجواز الدبلوماسي.

وقبل يومين، أفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية، أن السلطات السودانية سحبت 3548 جوازا سفر منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة، من بينها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

كما أعادت السلطات السودانية فحص نظام الحصول على الجنسية الذي وضعه عمر البشير، الذي عزل عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

وتشكلت لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد "البشير"، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات، أتجر بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و15000 دولار.