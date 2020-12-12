عبير موسى أمام وزارة الشؤون الدينية التونسية: احنا مسلمين.. مش إرهابيين

تجمّعت أمام وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم بدعوة من الحزب الدستوري الحر، قيادات الحزب وعدد من أنصاره، ورفعت خلاله شعارات تطالب وزير الشؤون الدينية بإيقاف الاتفاقية بين الوزارة واتحاد علماء المسلمين، التي اعتبرت رئيسة الحزب عبير موسى ''أنها تدمغج الشباب ويخرج إرهابيين''.

وقالت موسى خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها أمام وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة: ''نحنا مسلمين.. ماناش إرهابيين''.

وأعلنت موسى أن كتلتها أودعت مشروعي لائحتين في البرلمان الأولى للتنديد بخطاب التحريض والإرهاب والثانية لمطالبة الحكومة بالتدقيق في تمويلات الأحزاب والمنظمات، مضيفة أن مكتب المجلس سينظر في المشروعين يوم الثلاثاء القادم، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وانتقدت موسى دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى أن أدوار الاتحاد المتعلقة بحقوق العمال وإصلاح الوظيفة العمومية والضغط لإعادة جودة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم متساءلة عن الجدوى من الدعوة لحوار وطني مع أطراف فشلت وفق رأيها في هذه الملفات منذ 2011 إلى اليوم.

الطبوبي: يجب الدعوة إلى انطلاق الحوار قبل الانزلاق إلى العنف

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة احترمت المؤسسات في تقديم مبادرة الحوار إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن رئيس الدولة حر في طريقة تفكيره وذلك تعليقا على عدم إعلان رئاسة الجمهورية موقفا واضحا ودقيقا بالرفض أو الدعوة إلى الحوار.

وقال الطبوبي، إنه لكل حادث حديث بخصوص موقف الرئاسة، مشددا على أن البلاد اليوم في حاجة إلى كل الطاقات واصوات الحكمة والعقل، معتبرا أنه لا حل اليوم إلا الجلوس على طاولة الحوار.

وأوضح الطبوبي، أنه لا مناص من الجلوس الى طاولة الحوار، داعيا إلى ضرورة التسريع بذلك لأنه سيتم اللجوء إلى الحوار حتى وان انزلقت البلاد الى العنف، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانطلاق في الحوار قبل الانزلاق إلى العنف وفق تقديره.

وأكد الطبوبي التزام تونس بالدفاع عن الدولة الوطنية الاجتماعية التي تتّسع لكل أبنائها وبناتها الذي يؤمنون بحق الاختلاف، مشددا في ذات الوقت على التزام الاتحاد بالدفاع عن المرأة .

وقال الطبوبي في كلمة تأبين المناضل النقابي بوعلي المباركي بمناسبة الأربعينية التي نظمها الاتحاد بمدينة الثقافة، إنّ الاتحاد ملتزم بتعديل البوصلة نحو الفكر التقدمي الذي يبني ولا يهدم، وفق تعبيره، معتبرا أنّ الإتحاد هو قوة خير واقتراح في البلاد ولا ينافسه أحد في ذلك، وفق قوله.