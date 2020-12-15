ننشر نص مستند التقرير الكيميائي الخاص بـ"طفل المرور"

حصلت "الوطن" على نص مستند التقرير الكيميائي الخاص بـ"طفل المرور"، المتهم بالتعدي على أمين شرطة بمنطقة عمله في المعادي؛ إذ نصت المستندات أنّ الطفل يعاني من اضطراب سلوكي، بالإضافة إلى استخدامه حيل دفاعية "الإنكار والتبرير"، كما أنّ عدم تنظيم الوقت بشكل صحيح أدى إلى تعرفه على أصدقاء سوء.

ويبين التقرير أنّ الموقف الحالي للمشكلة، تنامي شعور الثقة بالنفس، ما أدّى إلى إنكار الطفل اقترافه للأخطاء.