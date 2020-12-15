بالأبيض والأسود.. نائبات البرلمان يودعن المجلس

شهدت أروقة مجلس النواب حالة من الحراك الكبير مع الجلسة الختامية لدور الانعقاد السسادس.

ورصدت "الوطن" عددا من المشاهد بين أعضاء المجلس، حيث حرص بعض النواب على اصطحاب أبنائهم فى اليوم الأخير من العمل البرلماني، فيما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية سواء داخل قاعة المجلس أو داخل البهو الفرعوني ومتحف المجلس.

وتبادل عدد من النواب المعينين الحوار حول مصيرهم في المرحلة القادمة، وعودتهم لأعمالهم التي انقطعوا عنها بسبب انشغالهم بعضوية البرلمان.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه نواب تكتل 25-30 على الحضور وتبادل الصور والمناقشات. فيما ارتدى النائب الخاسر أحمد طنطاوي سترة جلدية وبنطلون جينز وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية قبل الجلسة البرلمانية.

واحتفى بعض النواب بنجاح كلا من النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي عضوي التكتل، واحتفاظهما بالمقعد النيابي للدورة البرلمانية القادمة.

وتوافد عدد كبير من النائبات الخاسرات على القاعة لحضور الجلسة، ودارت حوارات بين بعضهن البعض عن أجواء الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية.

وبدا على أغلبهن الحزن وانطبع ذلك فى طريقة ارتداء الملابس التي غلب عليها اللونين الأبيض والأسود.