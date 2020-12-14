رئيس اتصالات مجلس النواب: لأول مرة هناك نواب من 12 حزبا سياسيا

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه للمرة الأولى، يضم تشكيل مجلس النواب أكثر من 12 حزبا سياسيا منهم أحزاب معارضة موجودة، وهذا لم يحدث من قبل، فتشكيلة المجلس الجديد تضم جميع التيارات السياسية المختلفة، وكذلك جميع الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة "extra news"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موجودة وشباب ومرآة موجودة، فمجلس النواب الجديد يضم جميع الأحزاب سواء على الفردي أو على القائمة.

وأوضح أن هذا المجلس تحدياته كثيرة، ويضم الكثير من شخصيات الفكر والرؤية، وأجندته التشريعية ستكون قوية للغاية، في مناقشة قوانينها الكثيرة الفترة القادمة

وأردف أن القطاع الذي عمل به في هذا المجلس أنجز الكثير من القوانين في الفترة الأخيرة، كقانون المعاملات الإلكترونية، المعروف إعلاميا بقانون التجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من حوالي 3 شهور، وننتظر اللائحة التنفيذية الخاص بها، لافتا إلى أن الحكومة تعد هذه القوانين حاليا، فمن الممكن لمجموعة من النواب أن تقدم بمشروع قانون، ولكن يجب أيضا أن تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين جديدة.

وكان قد أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن مصر تتحول إلى مجتمع رقمي، وخلال أشهر قادمة ستصل نسبة التحول الرقمي في مصر لـ100%، مضيفًا أن أزمة كورونا ساهمت في إنجاز الدولة في هذا المسار بشكل كبير.

وأشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات لتطبيقات التعليم عن بُعد في العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "يتم تغيير كل الكابلات النحاسية الموجودة وتحويلها لفايبر".