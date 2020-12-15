النواب يقف دقيقة حداد على روح النائبين "فتى وتمراز" ويعلن خلو مقعديهما

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، خلو مقعد النائب محمد سعد تمراز، وكذلك خلو مقعد النائب فوزي فتى.

ووقف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال في بداية الجلسة العامة، دقيقة حدادا على أرواح النائبين الراحلين محمد سعد تمراز، وفوزي فتى، واللذان وافتهما المنية في وقت سابق.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، خلو مقعدي النائبين بناء على الخطابات الواردة من وزير الداخلية بوفاة محمد سعد تمراز، وفوزي فتى، كما نعاهما خلال كلمته، قائلا إنّهما كانا مثالا للحق والدفاع عن أهالي دائرتهم بشكل خاص، وللمصريين بشكل عام.

وتوجه علي عبدالعال، بخالص العزاء لأسر الفقيدين، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وقال علي عبدالعال، إنّ النائب الراحل فوزي فتى كان مثالا للنائب الحق مدافعا عن أهالي دائرته، فجددوا انتخابه لفصل تشريعي جديد ولم يمهله القدر للقيام بدوره.

وعن النائب محمد سعد تمراز، قال علي عبد العال: "ما زالت أصداء كلماته موجودة داخل المجلس، نجح في التعبير عن آمال وطموحات أهالي دائرته بشكل خاص وللمصريين بشكل عام".