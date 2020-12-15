النواب يوافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وعبدالعال: مكسب لمصر
كتب:
محمد يوسف
02:44 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مجلس النواب
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، له أهمية كبيرة، خاصة أن الاتفاق يضم الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وهو مكسب لجمهورية مصر العربية، وتتويج لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو "فاتحة خير على مصر والمنطقة"، معلنا موافقة البرلمان على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020". وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى، فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد، واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل، ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.