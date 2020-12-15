النواب يوافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وعبدالعال: مكسب لمصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، له أهمية كبيرة، خاصة أن الاتفاق يضم الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وهو مكسب لجمهورية مصر العربية، وتتويج لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو "فاتحة خير على مصر والمنطقة"، معلنا موافقة البرلمان على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020". وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى، فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد، واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل، ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.