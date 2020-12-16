في ذكرى رحيلها الـ29.. مها صبري نجمة قتلها الدجالون بأعشاب مضروبة

"ماتزوقيني ياماما.. أوام ياماما.. ده عريسي هياخدني بالسلامة ياماما"، من أشهر أغنيات الأفراح التي استمرت طيلة الأعوام الماضية، والتي قامت بغنائها الفنانة مها صبري، حيث ظهرت كعروس ترتدي فستان الزفاف خلال أحداث فيلم "منتهى الفرح" عام 1963، وظهر خلاله عدد من المطربين بشخصياتهم الحقيقية، أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، صباح، شادية، ملك العود فريد الأطرش، بجانب فؤاد المهندس، نجوى فؤاد، للمخرج محمد سالم، سيناريو وحوار جليل البنداري "سامعة ياماما.. الناس بترقص على شاني.. شايفة ياماما طويل أوي فستاني".

جمعت الفنانة مها صبري، التي يمر اليوم، 29 عامًا على رحيلها في مثل هذا اليوم 16 ديسمبر عام 1989، بين جمال الصوت والمظهر وخِفة الظل، ومع ذلك لم تنل نفس حظ النجمات الآخريات في هذا التوقيت، وكان رصيدها الفني لا يتجاوز 21 فيلما سينمائيا منها أولى أفلامها "أحلام البنات" عام 1959، وأفلام "عودة الحياة، حسن وماريكا، لقمة العيش، حب وعذاب، حب وحرمان، أنا العدالة، حلوة وكدابة، حكاية غرام، بين القصرين، تنابلة السلطان، القاهرة في الليل، حكاية العمر كله، العمر أيام، دنيا"، بخلاف العمل الدرامي الوحيد مسلسل "ناعسة" عام 1970.

"عملت كل المستحيل مش عارفة أميّل نظرته.. مشيت وراه مشوار طويل وبرضه تايهة في سِكته.. قولولي بس أعمل إيه عشان أفهم حضرته"، تزوجت مها صبري، عدة مرات وأنجبت ثلاثة من الأبناء "مصطفى، فاتن، نجوى"، و أشهر أزواجها كان مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر، والذي اشترط عليها التخلي عن الفن، ورضخت لمطلبه، ولم تنعم كثيرًا بهذا الزواج، بعد أن وقعت هزيمة 1967، وتم وضعها وزوجها تحت الإقامة الجبرية، وبمرور الوقت تدخلت كوكب الشرق أم كلثوم لحل أزمة "مها" مع الإذاعة التي منعت أغانيها، والعودة مجددًا للتمثيل.

عاشت مها صبري، سنوات قليلة في بريطانيا بصحبة زوجها علي شفيق، مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر، والذي قُتل داخل شقته في لندن، لتعود بعدها في السبعينيات إلى القاهرة، لم تلاحق "مها" على الأزمات في حياتها، وطرقت أبواب المشعوذين، للوقوف على ما أصابها من نكبات، منها إصابتها بمرض في الكبد.

وبناء على نصيحة الدجالين، الذين لجأت إليهم مها صبري، وبناء على نصيحة جارتها، تناولت أعشابًا تعرف باسم "الزيبق الأحمر"، الأمر الذي أدخلها في غيبوبة كبدية، وتسبب في وفاتها، وكان أخر أفلامها "ياما أنت كريم يارب" مع فريد شوقي ونور الشريف وبوسي.