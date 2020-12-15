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محمود مسلم

الرئيس القبرصي: نعتزم تنفيذ سياستنا للطاقة رغم الاستفزازات التركية

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أ ش أ
02:53 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الرئيس القبرصى

الرئيس القبرصى

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، إنَّ جمهورية قبرص كدولة مستقلة وذات سيادة تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ سياسة الطاقة الخاصة بها رغم الاستفزازت والتهديدات والأنشطة غير القانونية التي تمارسها تركيا.

وأضاف أناستاسيادس، في تصريحات خلال ندوة الطاقة الثامنة التي نظمها معهد الطاقة بجنوب شرق أوروبا اليوم ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، أنَّ حكومته على اتصال مستمر بكل شركات الغاز والنفط المرخص لها بالعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والتي أكدت أنها تظل ملتزمة بالتزاماتها التعاقدية.

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