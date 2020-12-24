حصاد 2020.. انهيار سياسي وإعلامي للإخوان الإرهابية: شذوذ وفضائح وتضليل

شهد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، انهيارا كبيرا في 2020 على المستوى الإعلامي والسياسي، إذ تعرض إعلام جماعة الإخوان الإرهابية إلى هزات متتالية أثبتت الكذب والتضليل والفبركة التي تقوم بها الجماعة والمذيعين التابعين، لنشر الفوضى في البلاد.

وكانت صفعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الصدمة الكبرى لإعلام الجماعة في العام، إضافة إلى الفضائح الجنسية التي ضربت مذيعي قنوات الشرق ومكملين، كما شهدت الجماعة انهيارا سياسيا بعد توجيه ضربة أمنية قاسمة لظهر التنظيم، وجرى إلقاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد.

صفعة المتحدة على وجه إعلام الإخوان

سلطت الشبكات الإخبارية العالمية، الضوء على الصفعة التي وجهتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية، بعد كشفها للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التي تقوم ببثها القناة القطرية، والقنوات التحريضية التابعة للإخوان والمعادية لمصر، إذ وضعت "المتحدة" جماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية، في مأزق ومقصلة، بعد أن أخرجت مقطع فيديو بشكل سينمائي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأرسلتها لقنوات الإخوان على أنّها تظاهرة بمنطقة نزلة السمان، والتي قامت على الفور بعرضها على شاشاتها بأنّها تظاهرة حاشدة في نزل السمان، ليسقط إعلام الجماعة في فخ المهنية وميثاق الشرق الإعلامي.

مذيعو الإخوان يتورطون في فضائح جنسية

شهد 2020 سقوط العديد من مذيعي الإخوان في بئر الفضائح الجنسية، وتصدرت الفضائح والتسريبات الجنسية للعناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مواقع التواصل الاجتماعي ووصل عدد الوقائع التي طالت الجماعة الإرهابية في شهر واحد فقط إلى 5 فضائح، أحدثت هزّة في أركان التنظيم الدولي للإخوان.

وكشفت مصادر أنّ معتز مطر المذيع الإخواني الهارب إلى تركيا، الذي يعمل في قناة الشرق الإخوانية، يعاني من شذوذ جنسي، وكان يمارسه في مصر قبل الهروب إلى تركيا.

وقبلها بأيام تداول عدد من نشطاء فيس بوك وتويتر، مكالمة تليفونية مسرّبة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين، والتي تحدّث فيها بطريقة إباحية مع سيدة متزوجة، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وتحدث "ناصر" والسيدة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله، كي يستطيع التسلل لها في منزل زوجها وممارسة الرذيلة معها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، طالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، وتدعى ريم، وانتشرت موجة سخرية عبر تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، إذ تصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.

وتخطى الأمر مذيعو الإخوان إلى قياداتهم، إذ كشفت مصادر من العاملين المفصولين بقناة الشرق، التي يديرها الهارب أيمن نور المقيم في تركيا، عن 3 فضائح جنسية مع 3 سيدات يعملن بالقناة الإخوانية من جنسيات عربية مختلفة، إحداهن مصرية والأخرى سورية والثالثة عراقية.

انقسامات جماعة الإخوان الإرهابية بعض القبض على محمود عزت

تعرض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابي، لضربة قاسمة بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي كان یمثل حلقة الوصل بین ما تبقى من الھیكل التنظیمى للجماعة ومصادر دعمھا إقلیمیًا وغربیًا، والمسؤول عن العملیات المسلحة داخل وادي النیل، والقبض على عزت كان ضربة أمنیة موجعة، عمّقت الخلافات المشتعلة بین الھیاكل التنظیمیة الإخوانیة في الخارج.

وظهرت حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، ما دفع التنظيم لإصدار بيان تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة بعد انتشار الأقاويل بشأن رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.