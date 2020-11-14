جماعة الإخوان الإرهابية تسخر أبواقها الإعلامية لخدمة أردوغان

سخّر تنظيم الإخوان الإرهابي أبواقه الإعلامية لخدمة أجندة الرئيس التركي رجب أردوغان التوسعية في المنطقة، والتغطية على جرائمه الإرهابية في حق عدد من شعوب دول المنطقة، مثل ليبيا وسوريا وآخرها الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

ويستمر إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في سلسلة التناقضات والنفاق، سعياً لخدمة أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستضيف قنواتهم المشبوهة، لكي يخدموا مصالحه وأطماعه، وهذا ما قيل على لسان إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، حين بعث رسالة للرئيس التركي عبر شاشة تلفزيون الحوارالإرهابية، قائلاً بنص الحديث: "إن الجماعة لن تخذل الرئيس أردوغان، مهما زادت الضغوطات، ونحن نعاهده على احترام قوانين الدولة التركية وخدمة مصالحها".

وخرج الإعلامي الهارب معتز مطر ليتغزل في ديمقراطية أردوغان خلال انتخابات رئاسة مدينة اسطنبول التي خسر فيها أردوغان أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو، ووصف معتز مطر موقف أردوغان بالديمقراطي، بعد اعترافه بالخسارة في الانتخابات، في حين أن الرئيس التركي كان قد أعاد انتخابات نفس المدينة بسبب خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية فيها.

محمد ناصر يبرر إعادة الانتخابات لأردوغان والمعارضة التركية تصفها بغير الأخلاقية

ولم تكتف قنوات الإخوان بنفاق معتز مطر، بل دفعت بالإعلامي الهارب محمد ناصر، الذي خرج بعد قرار الهيئة العليا للانتخابات التركية في إعادة انتخابات رئاسة مدينة اسطنبول، ليبرر قرار اردوغان بإعادة الانتخابات، بأنها شهدت وقائع تزييف، وكان يتوجب إعادتها، على الرغم من رفض المعارضة التركية لهذه الإعادة التي وصفوها بغير الأخلاقية وتنافي كل معالم الديمقراطية.

وفي واقعة مخزية كشفت خسة ودناءة إعلام الإرهاب، بعد أن بذلوا كل ما في وسعهم من جهد لتبرير هجوم الجيش التركي على سوريا، معللين ذلك أن الهجوم ضمن خطة تركيا للحفاظ على الأمن القومي، الأمر الذي نددت به المعارضة التركية التي رفضت العدوان السافر على مناطق شمال سوريا، إضافة لجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش التركي في حق الشعب السوري ودعم أردوغان للميليشيات الإرهابية في سوريا.

وفي ظل دعم ونفاق قنوات الإخوان الإرهابية لإردوغان، خصصت قناة الشرق الإرهابية فقرة في أحد برامجها الصباحية، بهدف الترويج للسياحة التركية، بعد أن عانت من التراجع والإفلاس، وعلى النقيض يحاولون ضرب السياحة المصرية بترويج الشائعات والأكاذيب.