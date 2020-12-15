"الغرفة التجارية": كورونا أنعش سوق المنتجات المستعملة

أكد تجار بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة كبيرة فى سوق المستعمل في مصر، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من العام الجاري.

انتعاش سوق المستعمل لتراجع أسعاره

وأرجع التجار اسباب الانتعاشة إلى تراجع أسعارها بالمقارنة بالمنتجات والسلع الجديدة بنسبة تقل بـ50%، التي أصبح لها سوق موازية فى الشارع المصري، ويقبل عليها المواطنون بعد تراجع القدرة الشرائية لهم.

ومن السلع التى انتعشت الملابس والأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول واللاب توب المستعملة، التي تأتى عبر الإمارات، حيث تباع بنصف الثمن، بحسب عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة.

وقال حسن إن وكالة البلح شهدت انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد توقف الاستيراد عقب إغلاق المواني والمطارات، وحظر الدول وقت الاعلان عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب ملابس البالة، تكون مستوردة استعمال الخارج، يأتي لها مشتروها، وفي الوقت ذاته، بأسعار منخفضة ومناسبة للظروف المادية للكثير من الناس.

وأضاف أن تلك الملابس تأتي من الدول الأوروبية، مثل انجلترا وفرنسا وإيطاليا، وأن الأسعار مناسبة، والإقبال عليها فى تزايد مستمر، ويتم استيرادها عبر البحار، وتستمر عملية التوصيل لعدة أسابيع.

ومن جهته قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، إن أسواق الجمعة وإعلانات منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الخاصة لبيع المستعمل، انتعشت خلال الفترة الماضية، خاصة فى بعض الأسواق التى تبيع من الإبرة للصاروخ، وأبرزها سوق الجمعة، قد انتعشت بالمقارنة بمحلات بيع الجديد، إلا أن مشاكلها بالرغم من رخص سعرها، انها لها مشاكل كثيرة نتيجة عدم وجود شهادة ضمان وقد تكون مستوردة وماركة.

وقال حمد النبراوي نقيب تجار المحمول، إن هناك انتعاشة فى تجارة أجهزة المحمول المستعملة واللاب توب، بنسبة تصل لـ30%، بالمقارنة بالجديد، الذى يقتصر على فئة بعينها فى سوق عبدالعزيز، نتيجة لتراجع اسعارها بالمقارنة بالجديد.

وأغلب هذه الأجهزة مستوردة من دول آسيا، الصين والهند وأندونيسيا وماليزيا، وتكون مستعملة فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتأتى إلى مصر لبيعها ويقوم التجار باختيار الأجهزة الأقل استهلاكا، ليقوموا بتفكيكها وتجميعها مرة أخرى، وبيعها على أنها جديدة.

وأشار إلى أن أغلب أنواع المحمول المستعمل، يبدأ من 800 جنيه حتى 8 آلاف جنيه، وأجهزة اللاب توب المستعملة الأكثر مبيعا، تتراوح أسعارها ما بين 2500 إلى 6500 جنيه.