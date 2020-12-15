انتشار هاشتاج حوار التليجرام.. ومصادر: لا علاقة لـ"الاتصالات" بالتطبيق

نفت مصادر مطلعة، أي علاقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتطبيق تليجرام، بعد انتشار هاشتاج حوار التليجرام، موضحة أنّ دور الوزارة يتمثل في تقديم خدمات إنترنت بجودة عالية للمستخدمين، ولا علاقة للوزارة بالتطبيقات التي يستخدمها المواطنين.

Nearby

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا، بعد أن تلقى مستخدمي تطبيق تليجرام رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، بسبب خاصية Nearby، التي تمكن المستخدمين من الدردشة مع أصدقائهم القريبين منهم بسهولة.

وخاصية Nearby ليست جديدة، بل أطلقها تليجرام قبل عدة أشهر، كجزء من تحديث لمستخدمي التطبيق على أندرويد وIOS، ولكن تم التعرف عليها في مصر قبل أيام، بعد أن فوجئ المستخدمون برسائل مزعجة من غرباء لا يعرفونهم.

هاشتاج حوار التليجرام

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج حوار التليجرام، الذي لقي تفاعلا كبير، بعد أن بلغ عدد مستخدمي التطبيق عالميا نحو نصف مليار مستخدم.

وتسعى الشركة إلى إطلاق ميزة المكالمات المرئية الجماعية، بعد ازدياد المنافسة على التواصل المرئي الجماعي، وتوفير الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة.

وبحسب المدونة الرسمية لتليجرام، توضح المنصة الخدمات المنافسة التي توفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية، إما آمنة، أو سهلة الاستخدام، وذلك في إشارة إلى صعوبة استخدام الخدمات الآمنة، أو الثغرات الكبيرة في التطبيقات سهلة الاستخدام مثل زووم.