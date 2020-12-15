وزير الري السوداني: استئناف مفاوضات السد الإثيوبي في القريب العاجل

بحث وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، لدى لقائه نظيره الإثيوبي سليشي متلي، اليوم، استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد الإثيوبي.

وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة المفاوضات في القريب العاجل، آخذين في الاعتبار منح دور لخبراء الاتحاد الأفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وذلك بالتشاور مع رئيس وسكرتارية الاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال وزير الري السوداني، إن كمية المياه في السد جوهر الخلاف مع إثيوبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".