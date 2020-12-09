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السيسي عن سد إثيوبيا: الملء الأحادي يهدد إمدادات مياه 100 مليون مصري

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محمد أبو عمرة
12:38 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا -ارشيفية-

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا -ارشيفية-

شرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حواره المنشور اليوم في صيحفة "لوفيجارو" الفرنسية، قضية السد الإثيوبي، قائلًا إنَّ مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلًا، فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرًا للتنمية المشروعة، إلا أنَّ ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين.

وتابع الرئيس السيسي، في حواره: "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بملف سد النهضة"، مضيفًا "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه، وبعد 10 سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".

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