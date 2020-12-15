"الوطن" تتصدر ترشحيات جائزة الصحافة العربية

تصدرت "الوطن" قائمة ترشحيات جائزة الصحافة العربية في دورتها الـ 19 التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، اليوم، حيث تنافس "الوطن" في فئة "الصحافة الثقافية" بتحقيق الزميل أحمد عاطف بعنوان "صابر زرد.. الشاعر المنسي"، وفي فئة الشباب ضمت القائمة الصحفيتين سارة صلاح وسمر صالح.

وشملت قائمة ترشيحات نيل الجائزة عدة أعمال لصحف مصرية تنافس ضمن مختلف فئات الجائزة، منها عمل في فئة الصحافة الاستقصائية بعنوان "المواصفات القياسية الرسمية لبودرة طفايات الحريق في مصر غير صالحة" ترشح به محمد أسعد من صحيفة "صوت الأمة".

وفي فئة الصحافة السياسية موضوع بعنوان "سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي" للكاتب محمد أمين المصري من صحيفة "الأهرام"، وفي فئة الصحافة الثقافية عمل بعنوان "نجيب محفوظ.. الرقيب الصارم" لطارق الطاهر من صحيفة "أخبار الأدب"، وضمت فئة الشباب الصحفيتين شروق محمد، ومها صلاح الدين من موقع "مصراوي" والصحفي أحمد عاطف، من صحيفة الدستور.

ومن المقرر تكريم الفائزين في 23 من ديسمبر المقبل في حفل استثنائي يُعقد عن بُعد، التزاماً بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.

وقالت ميثاء بوحميد، مديرة جائزة الصحافة العربية، إن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، بما تمثله الجائزة من قيمة مهنية كبيرة، أسمى تكريم يناله المبدعون في مضمار الصحافة العربية، وحافزاً إضافياً على الارتقاء بالمنتج الصحافي العربي.

وأكد جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، أن انعقاد حفل الجائزة هذا العام رغم كل التحديات التي فرضتها كورونا دليل على حرص الأمانة العامة على مواصلة مسيرة تكريم الإبداع والمبدعين وكسب ثقة أهل المهنة واحترامهم، لترسّخ الجائزة مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربي.