برلمان 2021.. تمثيل قوي للأحزاب والمرأة والشباب لإثراء الحياة السياسية

قال الكاتب الصحفي محمد طارق، رئيس وحدة الانتخابات في جريدة "الوطن"، إن خريطة وتركيبة مجلس النواب الجديد 2021 مختلفة تمامًا عن مجلس نواب 2015، فهناك حاليًا داخل المجلس بعد انتهاء كافة الانتخابات 13 حزبا سياسيا، من ضمنهم 12 شاركوا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما بلغ عدد أعضاء مجلس النواب المستقلين في المجلس الجديد 93 نائبًا.

وأضاف "طارق"، خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة "DMC"، أن تركيبة مجلس النواب الجديد اختلفت عن السابق حيث إن برلمان 2015 كانت التركيبة الأكبر للمستقلين بنسبة 344 نائبا مستقلا، و 243 من النواب الحزبيين، بينما في مجلس النواب الجديد فالحزبيين هم الأغلبية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية في المجلس الجديد.

وأشار رئيس وحدة الانتخابات في جريدة "الوطن"، إلى أن أعضاء حزب مستقبل وطن 315 عضوا في المجلس الجديد، "تقريبًا نصف المجلس، بس لو عملنا مقارنة سريعة بين البرلمان الجديد وبرلمان 2015 كان حوالي 50 عضوا، ولو عملنا مقارنة مع برلمان 2012 وبرلمان ما قبل 2010 كان الحزب الوطني والحرية والعدالة يستحوذون على 70% من المقاعد النيابية".

وأكد طارق، أن حزب مستقبل وطن مال أكثر للتنوع الحزبي داخل المجلس الجديد، وقام بتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، "مال أكثر لفكرة التنوع، المعارضة نفسها ممثلة بشكل جيد جدًا في القائمة الوطنية، فيه أحزاب مكنتش بتنافس بقوة في الشارع دخلت المجلس الجديد من خلال القائمة الوطنية وهذا يدل على أن التنوع والزخم موجود بشكل واضح".