عسيلة: 67% من أعضاء البرلمان جدد.. ومستقبل وطن يتواجد بنسبة 56%

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزب مستقبل وطن أظهر نجاحه وتفوقه في انتخابات مجلس النواب، والذي طور نفسه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن أصبح يمتلك 56% من تكوين مجلس النواب الجديد، حيث أصبح هو له أغلبية بسيطة في المجلس.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مجلس النواب سيشهد تعاون بين الأحزاب في ظل وجود أكثر من حزب داخل مجلس النواب في دورته الجديدة، حيث يتواجد حزب حماة وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد الجديد.

وتابع أن هناك 67% أعضاء جدد في مجلس النواب، وشيء غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، فلم يسبق أن يخسر هذا العدد الكبير من النواب أو يبتعد عن الظهور من جديد في مجلس النواب لأنه في أغلب الوقت يكون النواب حريصون على الاستمرار في مجلس النواب، ولكن تلك النسبة تعني وجود دماء جديدة كثيرة في البرلمان القادم.

وأردف أن أحد أسباب تراجع بعض المترشحين عن الترشح إلى جانب خسارة نواب سابقين هي قلة الجانب الخدمي الذي كان يقدمه النائب في الفترة الماضية، خاصة أن الدولة في إطار التطور الذي تمر به مصر منذ عام 2013 وحتى الآن، والخدمات التي أصبحت تقدمها مصر للمواطنين قل الدور الخدمي للنائب بشكل كبير، وبالتالي تغيرت نظرة المنتخبين والشعب إلى نائب البرلمان.