« التحول الرقمي» شرط منح الدرجة لطلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن تكون شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا،￼ شرطاً أساسياً لمنح الدرجة العلمية، دبلومة وتمهيدي وماجستير ودكتوراه.

‏وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2019، على استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة، وأقسام الحاسب بكليات العلوم، وأقسام إعداد معلمي الحاسب، من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأفاد "عكاشة" بأنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي، بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة، بإجمالي 7 برامج، على أن يكون عدد 5 برامج إجبارية، وعدد 2 برنامج اختياري من باقي البرامج، ويكون إجمالي أيام التدريب 14 يوماً، بإجمالي 70 ساعة تدريبية، بواقع 5 ساعات يومياً.

في سياق آخر، افتتح نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين، والذي تنظمه كلية التمريض، تحت عنوان "البحث العلمي في التمريض والتنمية المستدامة".

وأكد "عكاشة" إيمان جامعة طنطا الشديد بدور البحث العلمي، بوصفه أحد ركائز التنمية، خاصةً مع الظروف الصعبه التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير الفرصة لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية، من خلال إقامة المؤتمرات التي تهدف إلى إثراء البحث العلمي، والتعرف على الجديد في العلوم.

وأوضحت الدكتورة عصمت محمد جميعي، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور، منها ‏تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في البحث العلمي، بما يضمن تحقيق الرؤية المستقبلية للبحوث العلمية في التمريض 2030، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في التمريض.