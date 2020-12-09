جامعة مصر: فتح باب التسجيل بمرحلة الدراسات العليا يناير 2021

تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى مطلع يناير المقبل فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير" بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 2020-2021 الترم الثاني، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها، اعتمد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، لأئحة الدراسات العليا، ومنح درجة الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية، بكلية الهندسة داخل الجامعة.

وأشار العزازي إلى أن الجامعة بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على البدء في برنامج الدراسات العليا في كلية الهندسة في مجال الهندسة الميكانيكية، وكلية تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم الحاسب.

وأشار العزازي إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، حيث أن العملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطالب، وقد أعدت الجامعة كتاباً خاصاً بذلك، وتم وضعه من قبل عدد من المتخصصين في هذا المجال، والفاعلية تأتي من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة ودخولهم في نقاش مع الأساتذة وهو ما سيؤدي لإثراء المعرفة لدى الطلاب، مؤكدا أن مجلس الجامعة يسعى دوما لتقديم ماهو جديد ويتعلق بالعملية التعليمية.

وقال الدكتور باهر أبوستيت عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الأوراق المطلوبة للتقديم تضم أصل شهادة المؤهل الدراسي، وبيان بالتقديرات التي يحصل عليها المتقدم من الجامعة، وأصل شهادة الميلاد، وصورة من البطاقة الشخصية، وعدد 6 صور شمسية، والموقف من التجنيد وشهادة حسن سير وسلوك، وموافقة جهة العمل على التفرغ.