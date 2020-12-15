تقترب من نصف مليون.. أسعار المزايدة على لوحات سيارات مميزة بالمرور

يسعى الكثير من مالكي السيارات الفارهة، إلى الحصول على لوحات سيارات ذات أرقام وحروف مميزة، ما يجعلهم يتسابقون في المزايدات التي تجريها وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وما يقدم من أموال لحق أستخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، يعد بمثابة تذكار ولا يعنى أنها المقابل المادى للحروف والأرقام.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أعلى سعر للمزايدة على لوحات السيارات المميزة والمعروضة على موقع وزارة الداخلية.

أعلى سعر للمزايدة على لوحات السيارات المميزة

اللوحة رقم 111 "أ م س": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 85 ألف جنيها.

اللوحة رقم 8181 "أ أ أ": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 85 ألف جنيها.

اللوحة رقم 11 "ع ل ى": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 400 ألف جنيها.

اللوحة 1 "أ ر": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 430 ألف جنيها.

اللوحة 4444 "ر ن ج": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 95 ألف جنيها.

اللوحة 1111 "ج ن هـ": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 100 ألف جنيها.

اللوحة 111 "هـ ر م": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 170 ألف جنيها.

اللوحة 1111 "م و د": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 85 ألف جنيها.

اللوحة 1111 "ر ب": يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 155 ألف جنيها.

خطوات المزايدة على اللوحات المميزة إلكترونيا

- يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمزايدة على لوحات السيارات المميزة على موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار اللوحة التي يرغب المواطن في المزايدة عليها.

- ثم يقوم المواطن بالمزايدة على اللوحة بأعلى سعر للفوز بها.

- ثم يتم اختيار المحافظة ووحدة الترخيص ليتم إرسال اللوحة لها لترخيصها.