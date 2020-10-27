300 مليون جنيه إجمالي بيع لوحات السيارات المميزة لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن موقع "لوحتك"، التابع لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، والمعني بالمزايدة على اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، تجاوز بيع اللوحات لصالح صندوق تحيا مصر، قرابة الـ300 مليون جنيه .

ووفقا للموقع، فإن قواعد المزايدة، تشير إلى أنه في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة، لا يمكن بيعها بعد تملكها، ولكن يمكن توريثها.

كما يسمح الموقع للمشتركين، بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، ويمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإليكتروني.

وتم بيع لوحة من خلال موقع "لوحتك دوت كوم"، تحمل حروف ورقم (أ. هـ. م - 1) بمبلغ مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه و(ع- 1) بيعت بـ750 ألف جنيه و(س ي ف- 1) بـ 605 ألف جنيه، وخُصصت لصالح صندوق تحيا مصر.

6 خطوات لاختيار لوحة معدنية مميزة لسيارتك أونلاين

1- الدخول علي الموقع من هنــــــــــا

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنك الأهلي.

ووفقا للمادة ( 341) تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الإستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون.

أما المادة ( 342) تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مصنعة من الألومنيوم النقى وبسمك لا يقل عن 1 مليمتر وتغطى بطبقة عاكسة تغطيها خاصية الإنعكاس ( ورق عاكس ).

وتشمل بيانات اللوحة بالجانب الأيمن نوع الترخيص وجهته والأرقام باللغة العربية، وبالجانب الأيسر نوع الترخيص والأرقام ومدلول المحافظة باللغة الإنجليزية ويتم تحديد مساحة بيانات اللوحات بحسب البنط وبالتناسب مع مساحة اللوحة.

وفي المادة ( 343) تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع 20 جنيها للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.