الملك سلمان: صحة المواطنين والمقيمين أولوية الميزانية السعودية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن ميزانية السعودية للعام المقبل سيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، مؤكدا اتخاذ المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بكورونا من المواطنين والمقيمين.

وشدد الملك سلمان على أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مؤكدا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.