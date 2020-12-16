التعليم العالي تمنح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب الطقس

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرؤساء الجامعات المختلفة الحكومية منها والخاصة، سلطة قرار تعطيل الدارسة أثناء تعرض البلاد أو المناطق الموجودة بها الجامعات لموجات الطقس السئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المتواجدة في المحافظة، خاصة الجامعات التي تقع في محافظات تتعرض دوماً لـ"الطقس السئ"، مؤكداً أن صحة وسلامة الطلاب فوق كل إعتبار .

ومنح الوزير سلطة القرار لعدد من المحافظين منها "الجيزة والقاهرة والبحيرة" نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجة سقوط الامطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظات وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السئ.

وأعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، استمرار الدراسة اليوم، بجميع كليات الجامعة، ولا توجد أي معلومات عن تعليق الدراسة بالكليات حتى الآن.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن العمل بجميع الكليات والقطاعات طبيعي جدا، ولا توجد أي قرارات من قبل مجلس الجامعة، بشأن منحها إجازة.

كما أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، استمرار الدراسة بجميع كليات الجامعة، ولا توجد أي قرارات حتى الآن، بتعليق الدراسة، موضحة أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة، لمعرفة أي مستجدات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكشف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة لديها خطة كبرى لمواجهة الأمطار وتجمعات المياه وموجات الطقس السئ، مشيراً إلى أنه تم عمل صيانة شاملة لجميع مزاريب المياه وتصريفاتها، وكذلك صيانة شبكات الصرف الصحي بجميع الكليات، والتنبيه على جميع الإدارات برفع حالة الطوارئ لمواجهة أي مستجدات.

وكشفت مصادر بجامعة القاهرة، أن الجامعة لم تتخذ قراراً حتى الآن بشان تعليق الدراسة من عدمه بكليات الجامعة غدا، مشيراً إلى أنه يجرى الآن التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة مستجدات الأمور.