بالأرقام.. تجهيزات شركة مياه القليوبية لمواجهة الطقس السئ والأمطار

مع بداية فصل الشتاء أعلنت شركة مياه القليوبية، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ والأمطار، من خلال استعدادات مكثفة والدفع بالمعدات، وتطهير بالوعات الأمطار للتدخل السريع في حالة الطوارئ تحت إشراف المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

"الوطن"، تستعرض بالأرقام استعدادات الشركة ومعداتها لأي طوارئ.

- 27 مليون جنيه قيمة أعمال تنفيذ غرف صرف الأمطار فى نطاق المحافظة

- 1800غرفة صرف أمطار، ويتم تنفيذها بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية وطريق مصر إسكندرية الزراعى ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة لتيسيير الحركة المرورية أثناء فترت سقوط الأمطار.

- 108 معدات تم تجهيزها للتحرك السرية في حالة سقوط أي أمطار.

- 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.

- 1950.3 كم أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة.

- 20 محطة معالجة للصرف الصحى بالمحافظة لاستقبال مياه الأمطار.

- 149 محطة رفع للصرف الصحى جاهزة لتصريف مياه الأمطار الزائدة

- 540 عاملا تم تجهيزهم وتدريبهم لمواجهة الأمطار

وأشار المهندس مصطفى مجاهد بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قامت برفع درجات الاستعدادت وإعلان الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وأشار "مجاهد"، بأنه تم إجراء اعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدداً من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

يذكر أن "مجاهد" عقد أمس إجتماعا بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر، وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.